Travaux d’intérêt général pour le trentenaire récidiviste jugé coupable d’un vol au sein d’une agence immobilière à Kourou

En comparution immédiate courant septembre, Michel Pikientio né le 19 janvier 1983 à Saint-Laurent du Maroni a prétendu ne pas être l’auteur du vol commis en juin dernier au sein de l’agence Carol Immo dans la ville spatiale. On a retrouvé son empreinte à côté du trou béant mais il ne serait ni l’auteur du lancement de parpaing dans la vitrine de l’agence ni celui du vol d’un ordinateur et d’enceintes, a-t-il soutenu à la barre. Il s’en sort avec le sursis et des travaux d’intérêt général. Coup de barre. Michel Pikientio, 34 ans et demi, longues locks, né à…