To-Sah pour ça ? ! Condamné dans l’affaire des bakchichs, l’ex-directeur de la CCOG pourrait revenir dans la course pour faire encore régler ses frais d’avocat par la collectivité !

Ce jeudi 15 juin, au cours d’une journée d’audience vraiment riche en dossiers divers et croustillants (et ce n’est pas fini) le tribunal administratif de Cayenne était censé se pencher de près sur la notion de protection fonctionnelle et pas dans n’importe quelle affaire. Au rôle de la juridiction cayennaise, en effet, figurait l’examen de la requête de l’ancien directeur général des services (DGS) de la CCOG et ancien directeur de campagne de Léon Bertrand, Augustin To-Sah-Be-Nza. Comme l’avait révélé Guyaweb en novembre dernier (voir cette enquête), M. To-Sah-Be-Nza, élu député en Centrafrique en avril 2016, conteste une décision du…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2