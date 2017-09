Le tir d’Ariane 5 annulé in extremis après l’allumage du moteur Vulcain !

Une fusée Ariane 5 censée décoller mardi depuis le centre spatial de Kourou à 18h51 et emporter avec elle deux satellites commerciaux, Intelsat 37e et BSAT-4a a vu son tir avorter dans les ultimes secondes de la chronologie, au-delà du décompte « 5, 4, 3, 2, 1 », a constaté Guyaweb en direct. Fait exceptionnel, et confirmé par un enregistrement de la retransmission du décompte final, que Guyaweb a pu consulter, la directrice des opérations a annoncé les ultimes secondes avant le décollage » 5, 4, 3, 2, 1″ puis « allumage du moteur Vulcain » programmé à H 0 (H zéro) avec…