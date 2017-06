Stéphane Israël, PDG D’Arianespace : « Nous sommes retombés sur nos pieds »

Stéphane Israël, le PDG d’Arianespace, la société qui commercialise les lancements, s’est montré satisfait jeudi soir à Kourou à la suite de cette troisième mission réussie en 4 semaines. Entretien. Guyaweb : Avec ce 3ème tir rattrapé en moins d’un mois peut-on dire que les compteurs sont remis à zéro ? Stéphane Israël : Oui, en terme de calendrier de lancements, puisque le prochain lancement aura lieu le 28 juin et c’était la date qui était prévue avant le décalage des trois lancements donc on peut dire, ce soir, que nous sommes retombés sur nos pieds et que nous nous…