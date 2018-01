VA 241, première mission pour Ariane 5 en 2018

Le premier lancement de 2018 pour Ariane 5 est prévu le jeudi 25 janvier depuis le Centre Spatial Guyanais à 19h20 heure locale. Il s’agit du lancement Ariane VA241 qui emportera deux satellites de télécommunications, SES-14 pour le compte de l’opérateur luxembourgeois SES, et Al Yah 3 « reprogrammé suite à une évolution du manifeste de lancement en 2017 et a ainsi été repositionné au premier lancement de l’année 2018, soit le lancement VA241 prévu le 25 janvier prochain » a déclaré ce jeudi Arianespace à Guyaweb.

Construit par Airbus Defence and Space, le satellite SES-14 est « un satellite électrique avec une propulsion exclusivement électrique, il sera équipé d’un système de propulsion électrique à plasma pour sa mise en orbite et ses manœuvres orbitales » explique SES. « Il permettra de saisir les opportunités de croissance sur les marchés maritimes, aéronautiques et vidéos en plein essor dans toute l’Amérique et la région de l’Atlantique Nord » poursuit SES.

Quant au satellite Al Yazh 3 pour l’opérateur Yahsat basé dans les Emirats Arabes Unis, il est à « propulsion électrique hybride geostar-3 ». Al Yazh 3 fournira des » communications à large bandes abordables à 60% de la population africaine et à plus de 95% de la population brésilienne afin de combler le fossé numérique » selon Telesatellite.com.

Arianespace a annoncé prévoir jusqu‘à 14 lancements en 2018 soit sept lancements d‘Ariane 5, quatre fusées Soyouz et trois du lanceur Vega.