Soyouz lancera un satellite météorologique

Pour son huitième lancement de l’année, le deuxième avec le lanceur Soyuz depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG) en 2018, Arianespace mettra en orbite le satellite Metop-C pour EUMETSAT, l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des Satellites Météorologiques. Le lancement est prévu la semaine prochaine, mardi 6 novembre à 21h47 heure locale, depuis l’Ensemble de Lancement Soyuz (ELS) à Sinnamary en Guyane Française.

Metop-C (abréviation de Meteorological Operationnal Polar satellite – C) est le troisième et dernier satellite du programme EPS (EUMETSAT Polar System) dédié à la météorologie appliquée. En effet les satellites Metop en orbite polaire sont « indispensables aux prévisions météorologiques numériques de 12 heures à 10 jours à l’avance. Les satellites Metop-A et Metop–B, lancés par Starsem depuis Baïkonour en 2006 et 2012, sont toujours opérationnels et représentent à eux seuls la plus importante contribution à la réduction des erreurs de prévisions météorologiques » explique Arianespace.

La mission de Metop-C sera de « renforcer, d’optimiser et de compléter ces capacités ». Metop-C sera placé sur « une orbite polaire héliosynchrone de « mi-matinée » ce qui permet l’observation planétaire de la météo, de la composition atmosphérique, des océans et des surfaces terrestres » précise l’agence spatiale européenne. D’une durée de vie nominale de « cinq ans en orbite », Metop-C emportera « une charge utile de neuf instruments de technologie de pointe ».