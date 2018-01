Premier test réussi pour le moteur Vulcain d’Ariane 6

Le moteur Vulcain 2.1 développé pour propulser l’étage principal du lanceur Ariane 6 a été testé pour la première fois avec succès sur le site de Lampoldshausen en Allemagne pour le compte d’ArianeGroup.

« Il s’agit d’une version du moteur Vulcain® 2 d’Ariane 5 spécialement adaptée pour l’étage principal d’Ariane 6, afin d’en simplifier la production et d’en réduire les coûts (…). Il contribue ainsi à l’atteinte des objectifs de coûts du lanceur Ariane 6, tout en conservant l’efficacité et la fiabilité démontrées sur Ariane 5″ informe ArianeGroup par communiqué.

Les essais menés en Allemagne vont se poursuivre afin de « tester le nouveau moteur dans tout son domaine de fonctionnement en vol (poussée, rapport de mélange, conditions d’alimentation en ergols) » .

ArianeGroup conçoit et met en oeuvre pour le compte de l’Agence spatiale européenne (ESA) le développement et l’exploitation du lanceur Ariane 6 dont le premier vol est prévu mi-2020 et dont la pleine capacité opérationnelle doit être atteinte en 2023.