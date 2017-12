Objectif de 12 lancements non atteint pour Arianespace

Le lancement d’Ariane 5 VA240 prévu ce mardi 12 décembre à 15h36 heure locale depuis le Centre Spatial Guyanais sera le onzième et dernier d’une année 2017 tumultueuse pour Arianespace qui n’atteint pas son objectif initial de 12 lancements.

Stéphane Israël le patron d’Arianespace l’avait lui-même annoncé lors d’une conférence de presse durant laquelle il dressait le très bon bilan de 2016 avec 11 lancements et fixait les objectifs de lancements pour 2017 à savoir «une année record de 12 lancements en 2017» dont « 7 lancements d’Ariane 5 ».

Finalement pour Arianespace l’année 2017 se conclura par des résultats à la baisse ou équivalents à ceux de 2016, avec 11 lancements au lieu de 12. Le dernier de l’année – et sixième du lanceur Ariane 5 (version ES) – est prévu ce mardi 12 décembre à 15h36, heure locale. La durée prévue de la mission est de 3 heures et 55 minutes, pour mettre en orbite quatre nouveaux satellites de la constellation Galileo afin d’assurer le déploiement du système de navigation européen.

« À l’issue de ce vol 22 satellites Galileo auront été mis en orbite par Arianespace avec des lanceurs Soyuz et Ariane 5. Une dernière Ariane 5 ES déploiera quatre satellites supplémentaires de la constellation Galileo en 2018, avant qu’Ariane 6 ne prenne le relais à l’horizon 2020-21, avec deux premiers lancements contractualisés en septembre 2017 par l’ESA pour le compte de la Commission européenne» a déclaré Arianespace par communiqué.

Retour vers le futur

Mais pour l’agence spatiale de l’Europe qu’est Arianespace, cette année 2017 qui devait être une année historique a été marquée par le report brutal de trois lancements consécutifs au deuxième trimestre.

Le rond-point de la Carapa à Kourou, passage obligé vers le Centre Spatial Guyanais, avait été pris d’assaut le 21 mars par les grévistes d’EDF et du Centre Médical Chirurgical de Kourou.

C’était le début de la mobilisation sociale qu’a connue la Guyane pendant cinq semaines avec pour conséquence immédiate le report sine die du lancement d’Ariane 5 VA236 avec à son bord deux satellites, l’un brésilien (SGDC) et l’autre coréen (KOREATSAT-7), un lancement qui a finalement eu lieu le 4 mai.

En raison du blocage, deux autres lancements étaient aussi reportés, celui de Soyouz (VS17) prévu le 4 avril et celui d’Ariane 5 VA237 prévu le 25 avril. Ils ont respectivement eu lieu le 18 mai et le 01 juin.

Dans une interview a France Info, le patron d’Arianespace avait déclaré que : «si nous tenons nos 12 lancements d’ici la fin de cette année, le surcoût sera limité, et nous tenons à cet objectif.»

Les surcoûts liés au blocage se sont chiffrés à une vingtaine de millions d’euros (Guyaweb du 20 avril ) soit «jusqu’à 500 000 euros par jour à Arianespace et à l’ensemble des partenaires de la base» avait estimé Stéphane Israël.

Mais les conséquences de cette crise sociale pour Arianespace ont aussi été un aspect négatif sur sa notoriété. Son image en a souffert au niveau européen et international d’autant plus que la pression concurrentielle est très forte avec Space X, fondée par Elon Musk, qui prévoit d’envoyer dans l’espace, ce mercredi 13 décembre, une fusée recyclée pour le compte de la NASA, une première pour l’agence spatiale américaine.

VA239, lancement avorté

Un autre fait marquant est celui du lancement VA239 avec à bord deux satellites commerciaux, Intelsat-37e (américain) et BSAT-4a (japonais), initialement programmé pour le 5 septembre et effectué avec plus de trois semaines de retard, le vendredi 29 septembre. « Dans les dernières secondes de la chronologie du lancement VA239, alors que le moteur Vulcain de l’étage principal cryotechnique venait de s’allumer, un contrôle a détecté une anomalie sur le lanceur, interrompant la chronologie finale de lancement» avait communiqué Arianespace. C’était le cinquième lancement de l’année d’une Ariane 5.

Le sixième et dernier de cette série Ariane 5 version 2017 s’envolera ce mardi à 15h36 et se conclura peut-être par un record historique de 82 succès d’affilée depuis 2003.

Quant au septième lancement manquant en 2017, il fait « suite à l’indisponibilité d’une charge utile « a indiqué Martine Studer chef du département relations extérieures à Guyaweb. « Un lancement Ariane 5 prévu cet automne a été repositionné en 2018. Le chiffre d’affaires associé sera donc réalisé en 2018, par l’introduction d’une Ariane supplémentaire. » a-t-elle répondu ce mardi en milieu de matinée à Guyaweb.