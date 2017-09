Le lancement avorté d’Ariane 5 est reporté au 29 septembre

Initialement programmé pour le 5 septembre, le lancement d’Ariane VA239 a été reporté au vendredi 29 septembre à 18h47 depuis le Centre spatial guyanais à Kourou en Guyane.

Lors de la séquence synchronisée de la chronologie de lancement du mardi 5 septembre, une anomalie avait été observée sur un équipement électrique d’un des deux étages d’accélération à poudre (EAP) d’Ariane 5, selon Arianespace.

« Dans les dernières secondes de la chronologie du lancement VA239, alors que le moteur Vulcain de l’étage principal cryotechnique venait de s’allumer, un contrôle a détecté une anomalie sur le lanceur, interrompant la chronologie finale de lancement» avait communiqué Arianespace, ajoutant que «le lanceur et les satellites Intelsat 37e et BSAT-4a ont été mis en sécurité » et que « Arianespace fixera une nouvelle date de lancement dès que possible» (Guyaweb du 5 septembre).

« Après avoir identifié cet équipement, procédé à son remplacement, ainsi qu’à l’ensemble des contrôles associés, Arianespace a décidé de reprendre les opérations de chronologie finale du Vol VA239 » a ensuite annoncé l’Agence spatiale européenne.

Ce vendredi 29 septembre est donc prévu le cinquième lancement d’une Ariane 5, qui aura pour mission de mettre en orbite deux satellites commerciaux, Intelsat-37e et BSAT-4a.

Le premier, fabriqué par Boeing pour l’opérateur américain Intelsat, fournira des services haut débit de diffusion numérique, vidéo et mobile. Le second, construit par Space Systems/Loral, permettra à l’opérateur japonais B-SAT de proposer des services de télévision directe au Japon.