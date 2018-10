Bepi Colombo en route vers Mercure

Le satellite BepiColombo a été lancé par Ariane 5 vendredi soir à Kourou en direction de la planète la plus petite et la moins explorée du système solaire.

Le septième lancement de l’année et 101e lancement d’Ariane 5 a été réalisé au Centre Spatial Guyanais dans le cadre de la mission scientifique BepiColombo menée conjointement par l’Agence spatiale européenne et l’Agence japonaise d’exploration spatiale pour étudier Mercure.

« BepiColombo est une mission interdisciplinaire qui vise à envoyer deux sondes spatiales solidaires vers Mercure, la plus petite planète de notre système solaire et également la moins explorée. Cette première mission européenne vers Mercure permettra de comprendre la manière dont la planète s’est formée, sa géologie, sa composition, son atmosphère et sa magnétosphère » indique la société Arianespace.

Le satellite BepiColombo a ainsi débuté ce vendredi 19 octobre à 22h45 à Kourou un long périple en direction de la planète Mercure qu’il devrait atteindre dans sept ans.

« La cinquième Ariane 5 de l’année a mis BepiColombo sur une orbite hyperbolique de libération pour un rendez-vous avec la planète Mercure prévu en fin d’année 2025, au terme d’un voyage spatial de sept ans et comprenant près de 9 milliards de kilomètres à parcourir. Une fois à destination, la mission BepiColombo durera un an avec la possibilité de prolonger ses mesures pendant une année supplémentaire ».