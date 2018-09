100e lancement d’Ariane 5

Le lanceur lourd européen Ariane 5 programme son 100e lancement, le 25 septembre à partir de 18h53 heure locale, depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou en Guyane Française. Pour cette 100e, deux satellites de télécommunications seront mis en orbite : : Horizons 3e pour Intelsat et son partenaire SKY Perfect JSAT Corporation en position haute et Azerspace-2/Intelsat 38 pour Azercosmos et Intelsat en position basse.

Sixième lancement de l’année d’une Ariane 5, le vol VA243 marquera « un jalon important pour Ariane 5 puisqu’il s’agira du 100e décollage de ce lanceur, ainsi que du 300e lancement réalisé par la famille de lanceurs Arianespace» communique la société Arianespace.

Construit par Boeing, Horizons 3e sera le 60e satellite Intelsat et le 20e pour SKY Perfect JSAT. Il offrira des services haut-débit en connectivité large bande aux fournisseurs de services mobiles et aux clients gouvernementaux. Par ailleurs il permettra la fourniture de services haut débit de nouvelle génération dans la région Asie Pacifique ainsi qu’une couverture plus large de l’océan Pacifique. D’une masse de 6 441 kg, Horizons 3e fournira 30 gigabits de bande passante par seconde pour les clients fixes et mobiles. Il sera placé en position orbitale à 169° Est où il remplacera le satellite Intelsat 805.

Quant à Azerspace-2/Intelsat 38, il est un satellite multi-missions qui opérera depuis sa position orbitale à 45° Est. «Pour la deuxième fois, Arianespace va accompagner l’essor d’Azercosmos, principal opérateur satellitaire de la région sud-caucasienne, en lançant le deuxième satellite géostationnaire d’Azerbaïdjan, Azerspace-2. Ce deuxième satellite de télécommunications de la flotte d’Azercosmos étendra la capacité actuellement offerte par Azerspace-1» précise Arianespace.

Azerspace-2/Intelsat 38 permettra de répondre à la demande croissante en services de télédiffusion directe (DTH) et en services de télécommunications pour les besoins gouvernementaux et privés en Europe, en Asie centrale, en Asie du sud, au Moyen Orient et en Afrique sub-saharienne. Intelsat 38 fournira également des services de connectivité aux réseaux d’entreprises et aux applications gouvernementales en Afrique.