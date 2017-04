Spatial : 300 Russes au chômage technique ont profité de l’ouverture des barrages pendant le week-end pascal pour quitter la Guyane

Trois cent ressortissants russes censés travailler sur la préparation du tir de Soyouz initialement prévu début avril, et notamment sur l’entretien du pas de tir, mais réduits de fait au « chômage technique » depuis 4 semaines en raison du mouvement social, ont quitté la Guyane en profitant de l’ouverture des barrages routiers au cours du week-end pascal.

Ils ont pu prendre dimanche un charter à l’aéroport Félix Eboué direction la Russie, nous a-t-on confirmé au Cnes/CSG.

Explications.

« Cela faisait un mois qu’ils ne faisaient rien. On a essayé de les retenir jusqu’au bout en leur disant : ‘ ça va repartir, ça va repartir’ et puis au bout d’un moment Moscou a dit : on ne peut pas avoir 300 bonhommes dédiés à ne rien faire. Ils ont donc été rapatriés pour travailler à Baïkonour mais aussi dans certaines usines et sur des zones d’opérations en Russie », nous a indiqué lundi Didier Faivre le directeur du CSG.

Avant de quitter la base spatiale guyanaise, les techniciens russes ont donc mis le pas de tir Soyouz à Sinnamary sur un « format » qui peut attendre « longtemps leur retour » confie un ingénieur du spatial puisqu’à ce jour : » il n’y a aucune indication quant à un redémarrage de l’activité ». ajoute-t-il.

Trois tirs étaient prévus et ont été reportés à cause du mouvement de protestation limitant l’accès à la base spatiale (les gens d’astreinte sur la base parviennent à s’y rendre en contournant les barrages à pied par des pistes) : un tir avec Ariane 5 le 21 mars, un tir de Soyouz autour du 3 avril et un autre tir d’Ariane 5 le 25 avril.

C’est un satellite d’Eutelsat 100% électrique initialement prévu pour ce tir du 25 avril qui était resté plusieurs jours dans son Antonov sur le tarmac de l’aéroport Félix Eboué à Matoury, fin mars, faute de pouvoir franchir les barrages. Le satellite est finalement retourné, dans l’Antonov, à la case départ en France.

Les clients et les gens censés préparer ces trois lancements « sont tous repartis, il n’y a plus personne » confirme un cadre du spatial.

Morne savane…

FF