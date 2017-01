Soyouz met en orbite un satellite espagnol après son décollage de Guyane, a indiqué Arianespace

Le lanceur Soyouz a réussi sa mission, après son décollage vendredi dans la nuit guyanaise en mettant sur orbite un satellite de télécommunications Hispasat 36 W-1, pour l’opérateur espagnol Hispasat, a indiqué Arianespace, environ une heure après le décollage de la fusée du Centre spatial guyanais (CSG) La durée de la mission, entre le décollage du pas de tir de Sinnamary à 22h03 et la séparation du satellite était de 32 minutes et 10 secondes mais le succès n’a pas été immédiatement confirmé après cette séparation. Dans les minutes qui ont suivi, au sein du Centre Jupiter, on a cru alors déceler…