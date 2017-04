En sortant de leur plein gré du CSG, les protestataires ont-ils perdu une carte maîtresse ?

On n’évoquera pas, comme certains de nos confrères, un « coup de force », mardi, de représentants du collectif des protestataires accompagnés de quelques élus, qui auront occupé durant une petite vingtaine d’heures, nuit comprise, une salle à l’intérieur du centre spatial, site théoriquement ultra-protégé. Mais plutôt un coup de Jarnac. Dans le sens où les occupants ont plutôt, à leur manière, roulé dans la farine, la direction du CSG disposée à les accueillir mardi pour échanger et transmettre des messages. On s’interroge plutôt aujourd’hui sur les raisons d’un départ somme toute précipité du CSG, mercredi matin, de l’ensemble des occupants. Tentative…