Le sexagénaire de Saint-Laurent du Maroni écope de 15 ans de réclusion criminelle aux assises pour le viol d’une fillette de Maripasoula âgée de 9 ans…

Exclusivité Guyaweb : les faits et le récit du procès

Arrivé en Guyane, selon lui en 1980, Renaud Labady, 61 ans, un ressortissant haïtien demeurant à Saint-Laurent du Maroni, âgé de 55 ans au moment des faits reprochés -le 17 février 2012- a été jugé coupable ce mercredi de «viol sur mineure de 15 ans», ce qui juridiquement signifie que la victime était alors âgée de moins de 15 ans.

La victime est une fillette aluku de Maripasoula, hébergée provisoirement chez sa tante à Saint-Laurent du Maroni au moment du crime.

La mère de la victime étant alors accaparée, selon le dossier, par le décès de son mari courant 2011, le deuil faisant l’objet de cérémonies traditionnelles sur le fleuve.

Née le 30 décembre 2002, la fillette avait tout juste 9 ans au moment des faits.

De sources judiciaires concordantes, elle a aussi perdu sa mère au cours de l’instruction de cette affaire.

Absente au début du procès mardi matin, aujourd’hui adolescente et âgée de 15 ans, la victime a été amenée par avion depuis Maripasoula à l’aéroport Félix Eboué en cours de journée, mardi, à la demande du président de la Cour d’assises avant de rejoindre l’audience mardi après-midi afin de déposer à la barre.

Le mis en cause était lui présent, dans le box réservé aux prévenus à la cour d’appel (photo de Une) où se tenait ce procès d’assises en raison des travaux au tribunal de grande instance

Il comparaissait libre : plus de 6 ans et 3 mois se sont en effet passés entre les faits reprochés et le procès d’assises.

Un délai anormalement long pour des faits dénoncés le jour même de leur commission.

Renaud Labady a été emmené menotté mercredi à la prison de Rémire : il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

Courant 2011, Mélinda (1) perd son père, un homme d’une famille guyanaise de Maripasoula, du groupe Aluku (ou Boni), le groupe majoritaire de Maripasoula et Papaïchton, composé de descendants de noirs marrons échappés des plantations de la Guyane hollandaise au XVIIIème siècle et devenus citoyens français.

En janvier 2012, la mère de Mélinda étant, selon le dossier judiciaire, accaparée par ce deuil, qui fait l’objet de cérémonies traditionnelles sur le haut Lawa, la fillette se retrouve provisoirement chez une tante à Saint-Laurent du Maroni. Elle y passera un mois.

Un certain Renaud Labady, alors âgé de 55 ans, loue une maisonnette à la tante juste à côté de son propre domicile.

Le 17 février 2017, Melinda (1), qui a fêté ses 9 ans le 30 décembre précédent se rend aux toilettes communes de l’endroit, racontera-t-elle aux enquêteurs.

Il est environ 19h45.

C’est alors que, selon elle, Renaud Labady lui saisit le bras, la menace avec un couteau, l’amène dans sa chambre, lui attache les mains derrière le dos avec du scotch, met sa main contre sa bouche pour l’empêcher de crier, lui retire la culotte, lui écarte les jambes et la pénètre.

Le soir même, la tante -qui dira avoir trouvé sa nièce débraillée avec de la terre dans les cheveux- appelle le Samu.

Le médecin qui examinera Melinda à l’hôpital de Saint-Laurent, constate, 4 heures après les faits, que la fillette -qui, entretemps, a été entendue à la gendarmerie- présente «une ouverture très grande du vagin» correspondant une «défloration récente».

Il constate, en outre «des ecchymoses» au niveau de la vulve de la fillette pas encore pubère.

Rapidement Renaud Labady est interpellé. Il est mis en examen puis placé en détention provisoire à Rémire.

(1) Le prénom de la victime mineure a été changé