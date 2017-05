« Réalisation d’une opération financière » entre les Pays-Bas, l’Hexagone, la Guyane et le Suriname : une « sombre » affaire qui fait pschiiit en comparution immédiate

L’honorable Clyde Riley, 42 ans et bientôt 10 mois, est ressorti libre de l’audience de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Cayenne lundi 29 mai peu avant 17 heures. Le parquet souhaitait pourtant sa condamnation à un an de prison ferme pour être arrivé d’Orly avec plus de 7 000 euros en espèces et 5 grammes de cannabis. Le tribunal a estimé l’enquête trop légère pour que puisse être établie « l’opération de blanchiment ». Pour détention et transport de cannabis, l’homme a écopé de 200 euros d’amende avec sursis et 20 euros d’amende douanière. Lorsque l’accusation choisit la procédure de comparution…