Boycott de la délégation ministérielle mais transmission des revendications à la préf… et quelques petites révélations sur les « 500 frères »…

Après huit jours de paralysie qui ont notamment cloué la fusée Ariane 5 au hangar, le collectif des protestataires « Pou La Gwiyann dékolé » qui regroupe à la fois des mouvements contre la délinquance et pour l’amélioration de l’offre de soins, l’Union des travailleurs guyanais (UTG), syndicat principal du territoire, des salariés d’EDF et du CMCK en grève, des transporteurs , des socioprofessionnels, des agriculteurs, des enseignants et depuis lundi des avocats, n’est toujours pas disposé à rencontrer la délégation interministérielle arrivée samedi en Guyane pour tenter de dénouer le conflit. En même temps, le collectif a transmis sa première plateforme de revendications…

