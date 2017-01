906 détenus s’entassaient à la prison de Rémire début décembre au sein d’une maison d’arrêt et d’un quartier de la détention au bord de l’asphyxie !

Alors que la Guyane vient encore de s’illustrer selon un article du Figaro qui a révélé que, pour 2016, la Guyane remporte la palme d’or de la violence en France, avec plus de 23 faits de violence pour 1 000 habitants. que, par ailleurs, son recteur d’académie va quitter le territoire précipitamment et par la petite porte, le nombre de détenus au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a franchi pour la première fois le cap impressionnant des 900 personnes, le 1er décembre, selon les chiffres du ministère de la justice mis en ligne à la fin du mois dernier (voir ce lien). L’établissement est plus que jamais au bord de l’asphyxie. Début décembre,…