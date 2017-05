Une autre présumée logisticienne de l’orpaillage clandestin de Maripasoula devant les juges mercredi en comparution immédiate

Tania, une ressortissante brésilienne soupçonnée d’habiter à la fois sur l’Inini côté français et au village Albina 2 (ou Antonio do Brinco), base arrière de l’orpailage illégal, rive surinamienne, face à Maripasoula, devra faire face au tribunal correctionnel en comparution immédiate mercredi après-midi. Elle a été renvoyée devant les juges pour des faits présumés de « complicité d’activité aurifère illicite » par fourniture de moyens. Elle est soupçonnée d’être une « logisticienne » de l’orpaillage illégal du secteur de Dorlin, Tadeu et Eau Claire sur le territoire de la commune de Maripasoula, la plus vaste de France en superficie. « Elle a…