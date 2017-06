Comment le président de la Chambre de l’instruction a motivé sa décision de remettre en liberté la prestataire de sevices pour sociétés minières…

Comme l’a révélé Guyaweb en début de semaine, Christine Paris épouse Huguenin, 58 ans et bientôt huis mois, l’une des 5 personnes mises en examen la semaine dernière, dans l’affaire de délivrance frauduleuse de titres de séjour, a été remise en liberté lundi, moins de 5 jours après son placement en détention provisoire Guyaweb dévoile aujourd’hui les motivations du président de la Chambre de l’instruction saisi pour examiner une procédure de référé-liberté et qui a pris la décision de remettre en liberté l’intéressée et de placer sous un contrôle judiciaire somme toute assez draconien cette prestataire de services pour sociétés minières. Le référé-liberté,…