Le porte-parole du collectif a affirmé à tort que l’accord protégerait d’éventuelles poursuites judiciaires

Contrairement à ce qu’ont pu affirmer ou croire certains membres du collectif, la réponse du gouvernement ayant abouti à l’accord de ce 21 avril ne protège personne d’actions en justice voire de poursuites judiciaires au regard de possibles délits commis pendant le mouvement social.

Le procureur lui-même l’a souligné dans un communiqué vendredi soir.

Explications.

Les propos de certains membres du collectif Pou Lagwiyann dékolé ne semblent parfois engager que ceux qui les croient.

Davy Rimane s’était-il quelque peu avancé ou avait-il mal saisi la contre-proposition de l’Etat mercredi ? Ce jour là, en soirée, il déclarait en effet aux journalistes : « Très très important, l’Etat a acté dans sa contre-proposition, le fait qu’il n’y aurait aucune poursuites judiciaires, pénales et financières envers toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce mouvement là ainsi que les membres du collectif quelles que soient les associations, les personnes individuelles ou les corporation qui sont dedans »

Selon lui, « l’Etat » accédait, au cours des négociations, à l’une des exigences du collectif : l’immunité pour certains voire pour certaines méthodes qui auraient franchi la ligne jaune.

Une assertion qui aurait du faire tiquer tout bon connaisseur du principe d’indépendance de la justice.

De fait, ce n’est pas du tout cela qui est écrit in fine dans l’accord signé ce 21 avril et qui stipule sur le sujet : « Les signataires s’engagent à n’initier aucune procédure disciplinaire, civile, pénale ou administrative (notamment les contraventions de grande voirie) à l’encontre des participants aux mouvements de revendications de février à avril 2017. »

Avec ça les éventuels contrevenants sont bien avancés. Cela signifie que Martin Jaeger, Antoine Karam, Rodolphe Alexandre, Gabriel Serville, Georges Patient, Chantal Berthelot, Rodolphe Alexandre, David Riché et Davy Rimane se sont engagés à ne pas porter plainte contre d’éventuels faits délictueux commis durant le conflit.

On est loin de l’octroi de l’impunité à laquelle d’aucuns s’estiment être en droit de prétendre.

Et même si le préfet est le représentant de l’Etat, il existe un principe intangible, répétons-le, qui est celui de l’indépendance de la justice.

« Ces dispositions n’empêchent pas le procureur de la République de donner les suites qu’il estime appropriées aux comportements susceptibles de constituer des infractions pénales (Le procureur Eric Vaillant)

Le procureur de la République, Eric Vaillant a d’ailleurs, lu-même, bien vite cerné les limites de « cette clause » puisqu’après l’avoir mise en exergue ce vendredi dans un communiqué, il précise au regard de son contenu : « Ces dispositions n’empêchent pas le procureur de la République de donner les suites qu’il estime appropriées aux comportements susceptibles de constituer des infractions pénales. »

« La justice, en Guyane comme dans toute la France, est indépendante. » rappelle-t-il ensuite, dans son communiqué.

«Une fois achevées, les enquêtes en cours ou à venir seront examinées au cas par cas en fonction des infractions commises (entraves à la circulation, violences, dégradations, etc.) et des décisions de poursuites, alternatives aux poursuites ou classements sans suite seront prises au regard à la fois de la gravité des faits, du contexte dans lequel ils s’inscrivent et de la politique pénale mise en œuvre localement. », annonce-t-il.

« En cas de classement sans suite, les plaignants concernés auront la possibilité d’effectuer un recours devant le procureur général (article 40-3 du code de procédure pénale) ou de faire citer le mis en cause directement devant le tribunal correctionnel (articles 388 et suivant du même code) ou de saisir le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile (articles 85 et suivants du même code). » conclut le procureur dans son communiqué.

Il n’est nullement interdit ni à un particulier qui se sentirait lésé suite à ce mouvement de protestation de porter plainte ni à la justice d’instruire cette plainte, a-t-on donc fait remarquer au procureur sollicité par nos soins vendredi soir suite à son communiqué : « Tout a fait ! « a-t-il confirmé.

Si je classe sans suite, si je décide de ne pas agir, les gens peuvent agir eux-mêmes (…) Il y a tout un système qui est prévu dans une société démocratique pour que ça fonctionne (Le procureur Vaillant)

On est dans le cadre de l’opportunité des poursuites du ressort du procureur.

Et il y a donc aussi, nous a reprécisé le magistrat en question : « la possibilité pour tout citoyen de faire contre-pouvoir au procureur lui-même si le procureur n’agit pas. Si je classe sans suite, si je décide de ne pas agir, les gens peuvent agir eux-mêmes en citant directement la personne devant le tribunal correctionnel ou en saisissant le doyen des juges d’instruction (avec constitution de partie civile, ndlr). Il y a tout un système qui est prévu dans une société démocratique pour que ça fonctionne ».

L’avenir en dira davantage quant à l’effectivité de l’indépendance de la justice en Guyane en cas de crise majeure.

La fin des années 90 par exemple n’aura pas été la période la plus glorieuse en la matière.

En 1997, des habitants de Maripasoula attaquaient violemment la gendarmerie de la commune où était alors placé en garde à vue Antoine Abienso, l’ancien maire PSG (parti socialiste guyanais), pour violation de son contrôle judiciaire dans une affaire d’emploi fictif (au sein d’un satellite du conseil général appelé le Sivom).

Sous la pression et après des lancers de cocktails molotov et de projectiles sur la gendarmerie, le chef de la brigade finira par décider de laisser sortir l’ex-maire et ex-conseiller général qui prendra la fuite de longs mois, voire plus d’un an, au Suriname, en fait à une demi-heure de pirogue du bourg de Maripasoula sur l’autre rive.

Un élu aujourd’hui parlementaire lui rendra même visite dans sa «planque» au Suriname à l’époque.

Sous la houlette du préfet Dominique Vian, une cérémonie de réconciliation aura lieu un an plus tard avec la remise… d’une pirogue du grand man de Maripasoula (proche de l’ancien maire en question) aux autorités en guise de demande de pardon pour l’attaque de la brigade.

Quelques temps après, l’instruction judiciaire relative à l’attaque de la gendarmerie accouchera d’un non-lieu conformément aux réquisitions du parquet.

L’ancien maire, défendu par Me Jean-Yves Marcault-Derouard, finira par consentir à se rendre, après des tractations avec les autorités et à être condamné par la justice dans le cadre de l’affaire pour laquelle il s’était retrouvé en garde à vue le jour de l’attaque de la gendarmerie.

Le gendarme, chef de la brigade de Maripasoula au moment de l’attaque, avait, pour sa part, été muté et sanctionné par sa hiérarchie pour avoir libéré l’ancien maire sous la pression d’habitants en colère.

