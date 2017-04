Selon le parquet général, le pourvoi en cassation, suspensif pour Léon Bertrand, ne l’est pas pour le commissaire Le Cardinal

Les versions du parquet général et de l’avocat d’Olivier Le Cardinal diffèrent sur l’effet suspensif (ou non) du pourvoi en cassation du commissaire divisionnaire interdit d’exercer pendant 5 ans les fonctions d’officier de police judiciaire (OPJ) sur l’ensemble du territoire français, selon un arrêt rendu par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Cayenne le 21 mars dernier. Par ailleurs, l’avocat du commissaire annonce que sera soulevé devant la Cour de cassation, un moyen de nullité : le mélange des genres selon lui entre l’instruction et le jugement. Le président de la Chambre de l’instruction qui a procédé aux auditions durant…

