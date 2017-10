Les journalistes à la télévision Audrey Pulvar et Memonna Hintermann, le célébre acteur d’origine antillaise Pascal Légitimus, des chefs d’entreprises, des présidents d’instituts : « l’Équipe projets ultramarins » ressemble plus à who’s who mondain qu’à un comité de pilotage des Assises des Outre-mer. C’était la principale annonce du lancement officiel de ces Assises – promesse de campagne du président Emmanuel Macron – « l’Équipe projets ultramarins » sera chargée de repérer et de soutenir des projets issus de la grande consultation qui s’annonce. Tous les territoires sont représentés au sein de ce comité de pilotage. La Guyane est là aussi, à travers Joelle Prévot…