Les racines de « la mobilisation » de mars-avril 2017 en Guyane (S. Mam Lam Fouck & J. Moomou)

Les historiens Serge Mam Lam Fouck et Jean Moomou inscrivent la mobilisation de mars-avril 2017 dans le temps long de l’histoire guyanaise. Ils nous livrent ici un texte analysant les « racines » de cette mobilisation historique. Pour reprendre l’expression utilisée pour désigner les événements de mars-avril 2017, « la mobilisation » a pris la forme d’une fédération des protestations et des revendications guyanaises, portées par des « collectifs », à l’échelle de toute la Guyane, dans toutes les classes sociales et toutes les composantes socioculturelles, sous la bannière de la lutte contre l’insécurité. Les protestations contre la situation où se…