500 000 euros pour redorer l’image de la Guyane

Initialement prévu durant le mois d’avril, avant les grandes vacances, propice donc aux excursionnistes qui noircissent leur cahier de réservations, le Salon du tourisme et des loisirs se déroule ce week-end, faisant les frais de la crise sociale de mars-avril 2017. 500.000 euros gérés par l’agence publique Atout France seront destinés à redorer l’image de la Guyane et à relancer son tourisme. Plus d’hébergeurs, moins d’excursionnistes et aucune compagnie aérienne. Voilà dans les grandes lignes à quoi ressemblera le Salon du tourisme qui a lieu exceptionnellement en septembre (du 22 au 24 au Progt) et dont la « physionomie ne sera pas la même que d’habitude » a annoncé Nicaise Létard…