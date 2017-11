Stéphanie, Patricia et Ismaële ont encore la tête dans le Raid des Alizés, aventure sportive 100 % féminine qui s’est déroulée du 16 au 19 novembre en Martinique. Elles se sont classées à une honorable 29e place sur 74. Trois autres équipes guyanaises avaient aussi pris part à l’édition 2017.

«On s’est surpassées même si on s’attendait à de la difficulté. Notre objectif était de franchir la ligne d’arrivée à trois. Nous n’avons pas de blessures, ce qui n’est pas le cas pour toutes les équipes» a réagi le trio des Raid Amazones qui s’était préparé durant «7 mois» et qui soutient l’association Drépa Guyane.

Plusieurs épreuves sportives étaient programmées lors de cette troisième édition réunissant 222 compétitrices réparties en équipes de trois.

«Nous avons eu une journée d’acclimatation le mercredi avec un parcours nautique dans un camp de commando et ensuite un parcours dans la mangrove. La première épreuve du jeudi était une accumulation de trois disciplines: 1,5 kms de trail, 10 kms de vélo, 7 kms de trail sur le Mont Larcher et ses gros dénivelés et 6 kms de kayak en mer. Le lendemain (vendredi), on a fait l’ascension du Mont Pelée (17 kilomètres de trail) et le dernier jour (samedi) nous avons fait une course d’orientation de 22,5 kms sur VTT».

Pour Ismaële, «l’épreuve la plus difficile a été le trail de 17 kilomètres sur la Montagne Pelée car au bout de 7 kilomètres j’avais des crampes et les filles m’ont portée».

«La plus difficile était celle de 6 kilomètres de kayak car nous avions déjà enchainé trois épreuves» se remémore Patricia.

«Pour moi le pire du pire c’était le VTT car j’étais tétanisée. Il y avait des descentes où il fallait passer à fond la caisse parfois sur des cailloux et avec des stocks de boue sur les tennis» rigole après coup Stéphanie.

«L’ambiance était géniale même si entre les équipes il y avait beaucoup de compétition dans les épreuves» selon elles.

Et quant aux paysages qui les ont sublimées, à l’unanimité, c’est celui de la Montagne Pelée : «c’est juste magnifique, car la Montagne Pelée était dégagée et c’est extrêmement rare et là on a profité mais à demi car le vide était impressionnant».

L’édition 2017 du Raid des Alizés s’est ainsi clôturée dans la bonne humeur. L’équipe des Sapeuses remporte la compétition avec un temps combiné de 9 heures, 8 minutes et 6 secondes sur les 3 épreuves. La première équipe guyanaise, les Matoutous, termine à la 6e place, elle est suivie des Ladies Mo’o (21e), de Raid Amazones (29e) et des Ceouconva (41°).

Le prochain challenge des Raid Amazones est L’Oyapockoise, un semi-marathon organisée le 2 décembre par l’association Coq Roche, d’une distance de 7 kilomètres ou 21 kilomètres au choix, où les coureurs franchiront par deux fois le pont de l’Oyapock.

Photo de Une : le trio des Raid Amazones au bout de sa course