Or, Argent et Bronze pour Metella

Il a réalisé le triplé. Attendu lors de la finale du 100 m papillon, Mehdy Metella a décroché l’argent ce jeudi lors des championnats d’Europe à Glasgow en Ecosse.

La moisson est très bonne pour le Guyanais Mehdy Metella, membre du Cercle des Nageurs de Marseille.

Après la médaille de bronze obtenue lundi en 100m nage libre et la médaille d’or remportée mercredi en 4X100m nage libre mixte avec ses coéquipiers Jérémy Stravius, Marie Wattel et Charlotte Bonnet, Mehdy Metella, actuel détenteur du record de France du 100m papillon, a décroché l’argent dans cette même discipline en 51’24 ce jeudi en début de soirée lors des championnats d’Europe à Glasgow, derrière l’italien Piero Codia qui s’est imposé en 50,64.

Après avoir vécu une année qualifiée « d’horrible », Metella peut être très fier de son parcours écossais. « J’ai vu que j’étais bien (à mi-course) et je me suis dit: »C’est la dernière longueur de ta vie, donne tout ! » Je repars avec trois médailles alors que je n’étais pas en forme, c’est beau. Je me suis grave surpris cette semaine ! » a déclaré Mehdy Metella dans l’Equipe.

L’Argent pour Metella

MEHDY METELLA PREND LA MÉDAILLE D’ARGENT SUR LE 100 MÈTRES PAPILLON !! QUELLE COURSE DU FRANÇAIS ! 🥈🥈🇫🇷🇫🇷 #EC2018 #Glasgow2018 pic.twitter.com/05ZVhsyYKs — France tv sport (@francetvsport) 9 août 2018

L’Or pour Metella avec l’équipe de France