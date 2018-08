« J’ai qu’une envie, c’est d’être au départ du Tour de Guyane ! »

Vainqueur du grand prix Orange qui s’est déroulé ce 15 août, Damien Laversanne, 31 ans, sociétaire de l’USL Montjoly Orange, triple champion de Guyane de motocross et d’endurance, participera à son 5e tour de Guyane qui débute ce week-end et se déroulera du 18 au 26 août. Objectif : une victoire d’étape et porter son coéquipier Teddy Ringuet vers la victoire finale. Entretien avec Damien Laversanne, du motocross au cyclisme… Comment s’est passée cette reconversion du motocross au vélo de route ? Ce n’était pas par choix mais par obligation. Après 25 ans sur une motocross, j’ai eu de nombreuses…