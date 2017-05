Diaporama : le Marathon du fleuve

Retour en images sur la 1ère édition du Marathon du Fleuve qui s’est tenue samedi. Organisé par Cariacou, l’équipe associative de pirogue, le Marathon du fleuve d’une distance de 42 kilomètres sur le fleuve Kourou a réuni 14 équipes (Guyaweb du 11 mai).

Des arrivées groupées

Après 3h13 minutes de coups de pagaie, la 1ère édition a été remportée par l’équipe masculine NL Production suivie des Couannes et des Diables Rouges. L’équipe féminine Moioema décroche la première place puis les Ewe et les Bandidas. Chez les mixtes, l’équipe des Faya Boto arrive en haut du podium suivie des Kikiwis et des Amazones.

Le Marathon du Fleuve en photo – Crédit-photo : Patrick Studer



Résultats

1er Masculin & premier au Scratch: NL Production en 3h13m44s

2eme Masculin: Les Caouannes en 3h14m07s

3eme Masculin: Les Diables Rouges en 3h19m39s

1ère Féminine: Moioema en 3h34m29s

2eme Féminine: Ewé en 3h39m32s

3eme Féminine: Bandidas en 3h39m44s

1ère Mixte: Faya Boto en 3h15m58s

2eme Mixte: Les Kikiwis & Co en 3h22m56s

3eme Mixte: Les Amazones en 3h25m28s

1er point chaud gagné par Faya Boto

2eme point chaud gagné par Les Kikiwis & Co