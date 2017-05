42 kilomètres en pirogue

C’est une nouvelle compétition inscrite dans le calendrier des courses de pirogue. Le Marathon du fleuve organisé par l’équipe masculine de pirogue Cariacou , d’une distance longue de 42 kilomètres, se déroulera samedi matin sur le fleuve Kourou.

Le départ se fera depuis le débarcadère PK21, lieu de départ vers les campements touristiques (Wapa Lodge, Cariacou, Canopée et Saut-Léodate,ndlr) et l’arrivée à la Marina de Kourou configurée en village pour l’occasion. Unique en son genre pour ses 42 kilomètres, le Marathon du fleuve sera disputé par «14 équipes masculines, féminines, mixtes et open» engagées dans cette 1ère édition.

«C’est dame nature qui nous a poussés à faire ce marathon car sur le fleuve Kourou entre PK21 et la Marina, ça fait 42 kilomètres. On s’entraînent souvent dans le secteur et quand on a constaté qu’il y avait 42 kilomètres, on s’est lancés dans l’organisation de cette course» explique Thomas Saunier, le barreur-capitaine de l’équipe des Cariacou et chef d’entreprise qui avait milité pour la Gwiyann Cirkulé lors de la crise sociale.

«A mi chemin du parcours, à Camp Maripa, on fera un ravitaillement mais aussi des changements de rameurs pour les équipes qui le souhaitent. Le Marathon du fleuve est ouvert au P12, les équipes composées de maximum 12 rameurs, du même type que celles qui participent aux autres compétitions comme les Maîtres de la pagaie. En revanche l’obligation est d’avoir un rythmeur» commente l’organisateur. «Toute l’équipe de Cariacou s’est mobilisée en organisant cet évènement. Sur l’eau il y aura plusieurs bateaux suiveurs reliés pour assurer la sécurité.»

Entre foret et mangrove

« Les meilleurs feront cette course en 3h avec une arrivée prévue à 12h à la Marina et bénéficieront d’un courant descendant et plutôt fort sur les premiers kilomètres» explique Thomas Saunier aussi président de la Compagnie des Guides de Guyane (CGG)

Il poursuit sur les éventuelles difficultés du parcours comme «l’endurance où il faudra tenir le cap, le rythme et la barre physique se fera ressentir vers les 35 kilomètres. Sur la dernière partie la difficulté sera liée aux conditions car le fleuve s’élargit et le vent sera de face. Le travail du barreur sera important et il ne devra pas uniquement privilégier les veines de courant comme dans la première partie du parcours mais de bien négocier le vent on se mettant à l’abri.»

Avec comme particularité d’être la «plus longue course» des 12 courses de pirogues» inscrites sur le circuit, le Marathon du fleuve sera «le premier événement de l’année probablement programmé en février 2018» a annoncé Thomas Saunier le président de l’association Cariacou. S’en suivra la course de pirogue Palimaronnage programmée le 10 juin sur le Lac Bois-Diable à Kourou.