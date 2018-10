Une enquête dévoile les conditions de vie des étudiants guyanais

Une enquête inédite réalisée par l’Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane (Audeg) en partenariat avec l’Université de Guyane révèle les informations clés sur les conditions de vie des étudiants de Guyane.

Logement étudiant, mobilités, parcours, ambitions professionnelles, santé et accès aux soins, usage des équipements universitaires, vie sociale, insécurité, ressources: ce sont les neuf thématiques abordées dans cette enquête inédite réalisée du 8 février au 9 avril 2018 par voie électronique sous la forme d’une série de questions ouvertes auprès des 3 205 étudiants post-Bac inscrits à l’Université de Guyane en 2017-2018.

Avec un taux de réponse de “24%”, soit 3754 réponses ayant été retenues (niveau national : 25%)”, cette enquête a pour objectif de “mesurer la qualité de vie et d’accueil, les pratiques et les attentes des étudiants, alimenter les réflexions sur les projets touchant les étudiants et leurs territoires” explique l’Audeg.

Profil des étudiants

“L’étudiant-type n’existe pas, les profils sont variables, à l’image de la population guyanaise. Cependant il en ressort des indicateurs inquiétants sur l’ensemble des thématiques : accès aux soins, ressources financières, confort des logements et loyers étudiants, accès aux campus” indique Laurence Besançon, chargée de mission habitat et urbanisme à l’Audeg. Les chiffres clés de cette enquête sont saisissants : 41% des étudiants ont au moins 1 parent sans activité professionnelle, 12% des étudiants ont au moins 1 enfant à charge (niveau national : 5%), 76% sont des femmes.

Parcours et projets professionnels

Quelques chiffres clés :

– 12% des étudiants conjuguent leur vie universitaire avec la vie de parents ( 5% au niveau national)

– 27% des étudiants sont confiants quant à leur avenir professionnel en Guyane



– 54% des étudiants « n’ont pas assez des ressources pour couvrir leurs besoins »

– 42% des étudiants vivent chez leur(s) parent(s) contre 33% au niveau national

– les loyers sont proches de ceux des grandes agglomérations métropolitaines (moyenne de 498€/mois)

– 1/4 des étudiants se rend en bus au campus, mais 1 sur 6 est satisfait des horaires proposés

– 3 étudiants sur 10 pensent ne pas manger à leur faim pour être en bonne santé

– 55% des étudiants ont déjà renoncé à une consultation médicale (dentiste, généraliste, gynécologue)

Les pistes d’améliorations

De cette enquête découlent des pistes de réflexion sur l’amélioration des conditions de vie et d’étude des étudiants guyanais. Ainsi pour mieux travailler, les étudiants préconisent et cela semble évident : « d’ouvrir la bibliothèque pendant les petites vacances ».

Pour la vie sur le campus, les pistes d’améliorations seraient « la création d’un foyer étudiant pour des rencontres, animations, cours de théâtre ».

Autour du campus, plusieurs propositions sont envisagées : installation de services de proximité, amélioration des transports collectifs et l’aménagement de pistes cyclables.

Enfin pour assurer la tranquillité des étudiants, l’idée est lancée de « clôturer le campus pour éviter les intrusions et vols, également augmenter l’éclairage du campus, sécuriser les parkings à vélos et sensibiliser sur les dangers des réseaux sociaux »

