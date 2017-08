Un vol direct relie Cuba à Paramaribo

Destination Cuba – Au départ de Paramaribo, la capitale surinamienne, les villes cubaines de La Havane et Santiago de Cuba seront reliées par des vols directs à partir de la fin août. La compagnie aérienne surinamienne Fly Allways effectuera des vols réguliers vers Cuba, deux fois par semaine vers La Havane et à la même fréquence hebdomadaire vers Santiago de Cuba. Fly Allways, la compagnie aérienne établie il y a trois ans au Suriname, propose aussi des vols vers Curaçao deux fois par semaine et elle effectuait déjà des charters vers Cuba. Le vol inaugural, de l’aéroport international Johan Adolf Pengel vers La Havane…