Vous n’avez pas rêvé. La terre a bien tremblé en Guyane ce vendredi matin à 6h08’50 durant «quelques secondes» a confirmé à Guyaweb Jean-Marie Saurel, du service des observatoires volcanologiques et sismologiques de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). Un tremblement de terre qui a été ressenti de l’île de Cayenne à Sinnamary en passant par Kourou. Explications.

«On a des enregistrement sur la station sismique du réseau mondial Géoscope, qui est opérée par l’Institut de Physique du Globe de Paris et qui est installée au sein du Centre Spatial Guyanais à Kourou. Sur cette station nous avons bien confirmation d’un signal de tremblement de terre en Guyane» nous a précisé Jean-Marie Saurel, directeur technique Martinique au service des observatoires volcanologiques et sismologiques de l’Institut de Physique du Globe de Paris.

L’heure exacte de l’enregistrement du séisme guyanais est «6h 08 minutes et 50 secondes» nous a également indiqué Jean-Marie Saurel, la magnitude de ce tremblement terre n’étant quant à elle n’est pas encore connue. «Nous sommes en train de traiter les données car il n’y a pas beaucoup de stations sismiques en Guyane, en tout cas dont les données sont publiques mais c’est moins de 4, ça c’est certain. A priori il est un peu plus près de la station que ne l’était le tremblement de terre du 1er juin».

Deux tremblements de terre à trois mois d’intervalle

La Guyane connaît donc deux tremblements de terre à trois mois d’intervalle. En effet, «le 1er juin le tremblement de terre avait eu lieu à 3h55 du matin » avec « une magnitude de 3,8 (…) à 40 kilomètres de Kourou».

Comment peut-on expliquer ces tremblements de terre en Guyane, qui n’est pas dans une zone fortement sismique ? «C’est vrai que la Guyane n’est pas dans une zone sismique au sens où il n’y a pas de faille active comme dans les Antilles où la plaque Atlantique passe sous la plaque Caraïbes. En revanche la Guyane est dans une zone où il y a énormément de sédiments de l’Orénoque, de l’Amazone, qui font un poids assez conséquent et appuient sur la côte terrestre et de temps en temps créent des tensions qui se manifestent par ces petits séismes » nous a expliqué Jean-Marie Saurel, qui invite la population guyanaise à venir témoigner sur le séisme sur la plateforme dédiée : www.franceseisme.fr

Avant cela, un tremblement de terre de magnitude 5 avait été ressenti en Guyane le 8 juin 2006 à 13h29.