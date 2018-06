Tempête sur l’île de Cayenne

« En 32 ans de Guyane je n avais jamais connu cela » nous a glissé une Montjolienne d’origine martiniquaise qui a vu un gros arbre s’éffondrer au beau milieu de son jardin.

Dans le secteur du Rorota à Rémire-Montjoly. deux personnes circulant en voiture auraient été blessées par une tôle, nous a-t-on signalé.

Voici quelques photos et vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux dont celle de la toiture arrachées des logements sociaux de la Simko situés à la Zac Hibiscus près du secteur de Montabo à Cayenne. (Photo à la Une)

Selon un tweet de préfecture, « les intempéries ont pris la direction de l’Ouest et des pluies abondantes sont prévues jusqu’à 21h. »

EDF nous a indiqué que ces intempéries ont provoqué « des incidents localisés sur l’île de cayenne et Macouria » notamment des coupures électriques. « A 21h, 2500 clients sont privés d’électricité : zone Carapa, entre pont Larivot et bourg de Tonate non compris, plusieurs secteurs sur Matoury (Balata, Cogneau, Rochambeau) et une portion de la route des plages ». La consigne de sécurité est de « ne pas toucher aux câbles tombés à terre ». Deux numéros d’urgence d’accueil et de dépannage sont les suivants : 0594313131 ou 0594309595