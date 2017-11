«Je souhaiterais un peu plus de fraternité entre les Guyanais et les Haïtiens»

Explications du « citoyen du monde » Fritzmond Fenelon qui appele à rassembler «les Haïtiens et peuples amis d’Haïti pour discuter du phénomène discriminatoire que subissent les Haïtiens en Guyane», ce samedi 18 novembre sur la place des Palmistes à Cayenne. Cet appel à un «rassemblement» a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment celle du député Gabriel Serville pour qui l’appel à «manifester (…) porte en lui les germes de la division et de la rébellion.» Rassembler des peuples amis d’Haïti et des Haïtiens Néanmoins selon Fritzmond Fenelon «il y a eu une mauvaise interprétation du message, de la récupération» alors…