Sortie de la nouvelle édition du « Guide des vacances en hamac »

La deuxième édition du «Guide des vacances en hamac et du tourisme durable» vient de sortir et est en vente dans les grandes surfaces et librairies de Guyane.

Cette nouvelle édition imprimée en “3000 exemplaires” comporte “80 pages supplémentaires, 90 adresses dont une vingtaine de nouveaux carbets, des idées de parcours, des activités originales et plein de conseils pour les séjours en hamac ! » présente l’association Escapade Carbet, éditrice du site escapade-carbet.com.

“Dans ce guide, se trouvent également des informations sur l’écotourisme en Guyane, les techniques d’accroche du hamac et d’installation d’un carbet bâche, 10 fausses idées sur les carbets, une charte éthique du voyageur mais aussi une sélection d’adresses pour pimenter et enrichir vos escapades. L’équipe a travaillé pendant plus de 3 ans pour mettre à jour et enrichir ces informations” communique l’association Escapade Carbet qui participera au Salon du tourisme et des loisirs ce week-end, du 22 au 24 septembre au Progt à Matoury.

“Le guide est en vente à 18,90 euros dans les grandes surfaces et dans les librairies et nous ferons probablement un prix préférentiel sur le salon du Tourisme” a annoncé à Guyaweb Julie Aluno chargée de mission au sein de l’association Escapade-carbet.