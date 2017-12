Rémire-Montjoly envisage de réglementer la publicité

Rémire-Montjoly, commune de 22000 habitants a ouvert une enquête publique depuis le 15 novembre et ce jusqu’au 18 décembre, portant sur un projet d’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP) sur son territoire.

En ligne de mire les nombreuses affiches 4X3 occupant les axes principaux du territoire, le long de la route de Rémire et de la route de Montjoly, sans oublier une forte concentration dans certains ronds-points comme celui d’Adelaïde Tablon et aux intersections.

Sont aussi concernées la réglementation des enseignes et les bâches publicitaires . Quant à la publicité numérique, la commune envisage de l’interdire « le long des axes ». L’objectif étant de « préserver les paysages d’entrées de ville et de valoriser l’image du territoire».

Inclu dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) « en cours de révision », le projet de Règlement Local de Publicité vise également à « réduire la pollution visuelle et à offrir aux habitants une qualité paysagère retrouvée, une meilleure lecture des informations commerciales et institutionnelles» indique la commune de Rémire-Montjoly.

«Afin de limiter une prolifération anarchique des affichages publicitaires, en répondant à la préservation ou la restitution de paysagère de l’espace public», les habitants de Rémire-Montjoly sont invités à «prendre lecture du projet de règlement local de publicité et à le commenter.»

267 publicités et préenseignes ont été recensées sur le territoire de Rémire-Montjoly

Durant le second trimestre 2016, période du diagnostic des publicités et préenseignes sur le territoire de Rémire-Montjoly, «267 publicités et préenseignes ont été recensées sur le territoire communal» (…) «On remarque que les dispositifs les plus nombreux (53 %) sont ceux dont la surface est égale à 12 m². Ce format correspond au maximum autorisé par le code de l’environnement pour la plupart des publicités. Une action en faveur de la réduction du format publicitaire maximum de 8 m² permettrait une amélioration sensible du paysage» souligne la mairie de Rémire-Montjoly, maître d’ouvrage.

Comme toute enquête publique, un commissaire enquêteur a été désigné par le tribunal administratif. Il est tenu à la disposition du public en mairie de Rémige-Montjoly ces prochains jours : 6 décembre et 13 décembre de 13h à 16h et 15 décembre de 8h30 à 14h.

Le dossier est également consultable via la plateforme https://www.registre-numerique.fr/reglement-publicite-Remire-Montjoly

Si le Règlement Local de Publicité (RLP) est approuvé, la compétence de police et d’instruction relative à la publicité extérieure sera transférée au Maire. Les services de la ville pourront donc agir directement sur les dispositifs non conformes. A savoir qu’actuellement en l’absence de RLP la compétence de police de la publicité relève du Préfet.