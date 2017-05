«Le réapprovisionnement du gaz est en cours»

Les prix des carburants et du gaz sont en hausse. Néanmoins acheter des bouteilles de gaz dans les différents points de vente ne s’avère pas si simple en raison du « réapprovisionnement plus long » selon un des distributeurs.

Les prix du sans-plomb et du gasoil sont repartis à la hausse après une baisse début avril (-4 centimes pour le sans-plomb et -1 centime pour le gazoil). Selon les chiffres officiels communiqués ce week-end par la préfecture, le sans plomb et le gazoil vendus dans les stations-service affichent les prix suivants : 1,56€/l pour le sans-plomb et 1,32€/l pour le gasoil, à compter du 1er mai.

2017 : évolution des prix des carburants en Guyane

Même tarif ou presque pour la bouteille de gaz de 12,5 kl. On note une hausse de 3 centimes, son prix est affiché à 21,21€. En revanche depuis plusieurs semaines «de nombreuses personnes ont acheté plus que de coutume des bouteilles de gaz à cause de la crise sociale»

«Il n’y a pas de pénurie de gaz mais un réapprovisionnement plus long, il nous faudra une semaine pour revenir à la normale car notre société est restée près d’un mois sans pouvoir livrer en raison des barrages, ce n’était pas le cas pour le carburant» a précisé Sébastien Proux, directeur de Bamyrag-Total, l’un des trois distributeurs de bouteille de gaz. «Nous avons recommencé notre activité normalement depuis la semaine dernière (après la sortie de crise, le 21 avril). A titre d’exemple à Saint-Laurent, la livraison se fait deux fois par semaine et le réapprovisionnement est estimé à 1000 bouteilles mais tout était déjà parti.»

2017 : évolution des prix de la bouteille de gaz en Guyane