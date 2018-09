Il n’y a pas eu de débordements jeudi soir lors du rassemblement, à l’initiative de Tròp violans et des Grands Frères, devant le 18 rue du docteur Barrat où Raymond Gaye a été retrouvé mort la veille au soir dans sa maison de famille et alors que l’évacuation du 53 rue Madame Payé a ravivé les peurs et les colères des propriétaires face à la prolifération des logements illégalement habités dans le centre-ville de Cayenne. « Ce qui est arrivé là, c’est ce que nous voulions éviter » a regretté Yvane Goua de Tròp violans et première intervenante. Pendant près de deux heures,…