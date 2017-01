Randé boutché, défilés et touloulou

Le colloque international « Identités et imaginaires carnavalesques en question » a débuté jeudi sur le campus universitaire de Cayenne. Le colloque se déroule sur le campus universitaire jusqu’à vendredi (consulter le programme). Il est porté par l’observatoire régional du carnaval guyanais et représente une étape du processus engagé par l’observatoire en 2014 pour faire parler, échanger et promouvoir le bal paré-masqué de Guyane, afin de le soumettre à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Jusqu’à vendredi, des universitaires et professionnels se succèdent au micro pour analyser et questionner les « Identités et imaginaires carnavalesques ». Jeudi matin, Aline Belfort, chercheuse associée…