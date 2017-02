Quatre mobilisations publiques de mardi à jeudi

Mardi et jeudi sont des journées de mobilisation à Cayenne. Trois rassemblements ont été organisés mardi matin et un appel à la « solidarité » est lancé pour jeudi midi. Les attentes sont sociales. Le kanari chauffe depuis plusieurs mois, et il n’est pas seulement maintenu bouillant par les mauvais chiffres 2016 en matière de « délinquance » mais aussi par le fonctionnement erratique du service public. « Mayouri pou sové La Gwiyann ». Mardi au rond-point de la crique Fouillée. Le collectif anonyme « Mayouri pou sové La Gwiyann » a installé un barrage filtrant au rond-point de la crique Fouillée mardi matin à l’heure de pointe….