La PPE sent le gaz

Hélène Sirder, Rodolphe Alexandre, Martin Jaeger et la direction d’EDF viennent une nouvelle fois de se mettre à dos des professionnels de l’énergie renouvelable et de l’environnement engagés dans le comité de suivi et d’élaboration de la PPE. Ceux-ci dénoncent le choix des décideurs de maintenir la dépendance aux énergies fossiles en toute opacité. Les orientations de la politique énergétique de la Guyane à 2023 décidées par Hélène Sirder, vice-présidente chargée de l’énergie, Rodolphe Alexandre, président de la CTG et Martin Jaeger, préfet de Guyane, ne convainquent pas, à nouveau, certains privés engagés dans le comité de suivi et de…