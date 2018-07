Meurtre et tentatives de meurtre ce week-end  à Cayenne

Le week-end à Cayenne aura été marqué par un homicide et deux tentatives d’homicide à chaque fois avec arme : une altercation entre deux hommes place Mentel vendredi soir aboutissant à la mort par arme blanche du plus jeune, un vigile d’un magasin plusieurs fois poignardé samedi et, enfin, dimanche matin tôt, un client de la boulangerie Albert légèrement blessé alors qu’il résistait à une agression perpétrée par trois individus dans la file d’attente, l’un d’eux n’ayant pas hésité à faire usage d’une arme à feu. Un cadre du commissariat de Cayenne nous confiait en début de semaine dernière :…