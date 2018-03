Les marches commémoratives «An nou pas blyié» du 28 mars

Un an après la grande marche historique du 28 mars 2017 qui a réuni près de 20000 «déterminés» dans les rues de Cayenne en direction de la préfecture pour exprimer leurs revendications pour “l’intérêt général de la Guyane”, les Citoyens, les Transporteurs, le Collectif Pou Lagwyann dékolé (KPLD), Trop Violans, Les 500 Frères, Les Iguanes de Saint-Laurent appellent la population à se rassembler pour une marche commémorative «An nou pas blyié» (Pour ne pas oublier) ce mercredi 28 mars 2018 à Cayenne et Saint-Laurent du Maroni.

Cayenne, une marche et un meeting

A l’appel des 500 Frères contre la délinquance, une marche commémorative partira à 17h depuis le boulevard Nelson Mandela (près des pompiers) et l’arrivée se fera sur la place des Palmistes qui accueillera à 19h un meeting-débat dont la feuille de route est « un rappel des faits et des acteurs, un soutien indéfectible à Mayotte actuellement en crise sociale, le bilan de l’Accord de Guyane, les actions en cours ou à mener. »

Saint-Laurent, une marche et un point d’étape sur les comités de suivi

Une marche commémorative débutera de la sous-préfecture à 15h puis « continuera devant chaque institution d’Etat : ARS, gendarmerie, CHOG. L’arrivée se fera Place des Fêtes. Un podium avec animations culturelles et prises de paroles des différents acteurs du mouvement mais également des élus de l’ouest. Un point d’étape sur les comités de suivi sera fait par les représentants du pôle de l’Ouest» a indiqué à Guyaweb Florence Adjodha, militante au sein de l’association des Iguanes de l’Ouest.

“La Guyane Lévé !”

Cinq jours après le blocage total des axes routiers guyanais, tous les barrages étaient levés pour permettre à la population de venir rejoindre cette marche du 28 mars 2017 considérée comme la plus grande manifestation jamais organisée en Guyane.

Ils étaient des milliers à battre le pavé lors de cette « journée morte »marquant le deuxième jour de la «grève générale illimitée» en Guyane. La Marche du 28 mars a fédéré 20000 frères et sœurs vêtus de noir qui entonnaient à l’unisson “la Guyane Lévé !” à travers la ville de Cayenne. Une manifestation qui survenait une semaine après le gazage aux grenades lacrymogènes par les forces de l’ordre de collectifs, élus et citoyens qui marchaient sur la route de l’espace en direction du Centre Spatial Guyanais à Kourou.

“La population blasée avait vu une multitude de marches, de manifestations, de rencontres avec les autorités sans que rien ne change, elle avait perdu espoir. Les 500 Frères se battent pour cela, pour ceux qui ont perdu espoir et pour leur dire que c’est encore possible. Au final, voilà le résultat : Guyanais Solidaires, il faut que l’on puisse bien vivre ici” avait expliqué à Guyaweb Mickaël Mancée, figure emblématique du mouvement social et ancien porte-parole des 500 Frères contre la délinquance

Un signe fort de cette Marche avait été envoyé au gouvernement de l’époque. A l’issue de cette marche qui s’était achevée devant la préfecture de Guyane, le Premier ministre de l’époque, Bernard Cazeneuve, avait annoncé dans la foulée que le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl et la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts se rendraient le lendemain en Guyane.