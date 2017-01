Les assurances et le visa toujours au pied du pont

Trois ans après avoir été écrits, les accords régissant la circulation et la consommation de marchandises sur et aux abords du pont reliant Oiapoque et Saint-Georges ont été promulgués au Journal officiel du Brésil le 18 janvier 2017. Cependant, alors que le Brésil évoque une ouverture du pont en « mars », les deux pays n’ont pas encore totalement réglé les points de blocage de 2014. Au terme de trois ans de navette parlementaire binationale, les accords régissant la circulation des marchandises sur le pont reliant Oiapoque et Saint-Georges ont été promulgués au Journal officiel du Brésil le 18 janvier…