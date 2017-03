Léon Bertrand vers la case prison…

Guyaweb fait le point sur ce qui attend Léon Bertrand ex-ministre délégué au tourisme de Jacques Chirac et maire de Saint-Laurent du Maroni depuis 1983, condamné à une peine de prison non aménageable, ce mardi, par la Cour d’appel de Basse-Terre Et ce, que l’intéressé décide de se pourvoir ou non, de nouveau, en cassation. Léon Bertrand, petit fils de bagnard, a-t-il senti le vent du boulet ? En tout cas, il ne s’est pas rendu devant la Cour d’appel de Basse-Terre ce mardi pour assister à la sentence prononcée à son encontre par la justice pénale de dernier ressort : trois…