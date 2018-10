Le préfet de Guyane revient sur sa décision d’expulser le lycéen haïtien d’Anne-Marie Javouhey au regard d’un élément nouveau : son père a été « naturalisé français en 1995 (!) »

Le préfet de Guyane a indiqué lundi en début de soirée, dans un communiqué, mettre fin à la procédure d’éloignement du lycéen de 21 ans de l’établissement privé Anne-Marie Javouhey de Cayenne, estimant probant l’élément nouveau lui ayant été fourni.

Ernso Beljour, de nationalité haïtienne, était en rétention depuis le 13 septembre mais il est établi que son père a été naturalisé français en 1995, estime désormais la préfecture.

« Monsieur Ernso Beljour, se déclarant né le 3 juin 1997 en Haïti et de nationalité haïtienne, entré de manière irrégulière en Guyane en 2016, a déposé une demande d’asile soldée par des refus de l’Ofpra puis de la Cour nationale du droit d’asile en février 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai (en mars 2018, ndlr), et il lui a été permis de terminer son année scolaire 2017-2018 en classe de Seconde au lycée Anne-Marie Javouhey. » note en premier lieu, avec nous semble-t-il une pointe de prudence voire de scepticisme, le communiqué du préfet dans cette affaire.

« Interpellé le 13 septembre 2018, il a été placé au centre de rétention administrative en vue de son éloignement. La Justice tant administrative que civile a validé à de multiples reprises la procédure diligentée par l’autorité administrative »., affirme ensuite le communiqué du préfet.

» Les éléments transmis par l’avocat de l’intéressé et recueillis par l’administration le 1er octobre 2018 ont permis d’établir que son père a été naturalisé français en 1995, mais a déclaré la naissance de son fils en 1997 auprès des autorités haïtiennes, sans déclarer cette naissance auprès des autorités françaises afin que l’enfant soit reconnu légalement en tant que français, ce qui a laissé l’enfant dans l’idée qu’il était de nationalité haïtienne, et dans l’ignorance de sa nationalité française. » ajoute le communiqué du représentant de l’Etat.

« Sur la base de ces éléments nouveaux, l’autorité administrative a pris, conformément aux lois et règlements, la décision de retirer les actes de la procédure d’éloignement afin de permettre l’élargissement de l’intéressé. », conclut le communiqué.

Mercredi dernier, une juge des référés du tribunal administratif de Cayenne avait rejeté une requête en référé-liberté introduite par Ernso Beljour visant à obtenir la suspenson de la mesure d’éloignement prise à son encontre, faute d’éléments probants fournis à la justice à cette date (voir cet article).

Lyrique, l’omniprésent Me Jérôme Gay, joint tard en France non ultra-marine où nous sommes déjà mardi (heure de Cayenne plus 5) a s’abord réagi à cette décision par cette envolée latine : « Juventuti Veritas ! A la jeunesse, la vérité ! », avant de commenter : « Je suis très heureux que le calvaire administratif de ce garçon soit enfin terminé. Cela doit nous conduire tous à toujours plus d’humilité et toujours moins d’empressement à juger ! ».

