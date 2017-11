Le lancement de Sosh “moins facile” pour les communes de l’intérieur

Sosh débarque en Guyane. Son lancement s’est déroulé ce jeudi midi à Cayenne en simultané et tant bien que mal en streaming avec les Antilles. La marque Sosh bénéficiant du réseau 4G/4G+ d’Orange est “100% digitale” et ses forfaits mobiles sans engagement sont à partir de 4,99€/mois pour 1h d’appel. Le but est de “capter les clients d’autres opérateurs” car en souscrivant chez Sosh le client “bénéficie du réseau Orange” a déclaré à l’autre bout de l’écran en Martinique Thierry Kergall, directeur général d’Orange aux Antilles-Guyane. Néanmoins en Guyane le réseau mobile et internet connaît de fortes inégalités. Dès lors le lancement de…