La population guyanaise atteindrait 316 000 habitants en 2030

Selon les projections de l’INSEE, la population guyanaise continuerait d’augmenter pour atteindre 316 000 habitants en 2030 selon un scénario central. La croissance de la population serait portée principalement par le solde naturel, c’est à dire que les naissances chaque année seraient nettement supérieures aux décès. Quant à l’âge moyen il passerait de 20 ans en 2013 à 32 ans à l’horizon 2030.

Selon l’étude diffusée en juin par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), avec une fécondité élevée (plus de 3,5 enfants par femme en 2013) la population resterait jeune à l’horizon 2030 même si la part des seniors tendrait à augmenter.

« Après Mayotte, la Guyane resterait la région française la plus dynamique avec une croissance annuelle moyenne de la population de 1,5 % entre entre 2013 et 2030, et de près de 30 % sur l’ensemble de la période, gagnant 72000 habitants entre 2013 et 2030. Si les tendances démographiques du début de la décennie en terme de fécondité, espérances de vie et de migrations se prolongeaient » indique l’INSEE.

Mais en Guyane l’évolution démographique d’ici 2030 « dépendrait principalement des hypothèses sur la fécondité, dans la continuité des tendances passées » souligne l’INSEE.

Dans le même temps, la France hexagonale verrait aussi sa population augmenter.

En revanche la Martinique et la Guadeloupe perdraient des habitants, respectivement 12 % et 8 %.

L’âge moyen de 32 ans à l’horizon 2030

Selon les projections de l’INSEE la structure par âge de la population guyanaise ne serait pas fondamentalement modifiée en 2030. La Guyane compte 42,9 % de jeunes de moins de 20 ans en 2013 contre moins de 5 % de seniors (65 ans et plus). En 2030 même si le taux baisse la population demeurerait jeune (37 % de moins de 20 ans) mais la population âgée de 65 ans et plus augmenterait pour atteindre 9,5 %. Après Mayotte, la Guyane resterait la région française la plus jeune avec un âge moyen de 32 ans à l’horizon 2030.

Il est à préciser que ces études de l’INSEE ne sont que des projections et non des prévisions.