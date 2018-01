La Guyane au bord de l’explosion dans Enquête exclusive

Enquête exclusive a consacré son émission du dimanche 7 janvier à la face sombre de la Guyane. Presqu’un an après le mouvement social de mars et avril 2017 qui réclamait le rattrapage économique social, sanitaire et sécuritaire, la Guyane est toujours au bord de l’explosion.

Trafics, immigration violences… Immersion dans la réalité guyanaise durant 56 minutes par les journalistes d’Enquête exclusive diffusée en replay sur M6 avec plusieurs reportages chocs montrant tous les voyants au rouge.

Réalité sociale catastrophique avec un habitant sur trois sous le seuil de pauvreté, immigration clandestine galopante avec des frontières passoires à Saint-Laurent qui sera la ville la plus peuplée de tout l’Outre-mer d’ici 2030, trafic de cocaïne digne d’un pays d’Amérique du Sud et qui a explosé – 500 kilos de cocaïne saisis en 2016 dont 90% à l’aéroport de Cayenne où voyagent 20 mules par avions dans des vols quotidiens vers Paris.

Direction la ville-capitale, Cayenne et ses bidonvilles qui se développent comme Texas ou La mâtine.

Un reportage sur la violence qui fait de la Guyane le département le plus criminogène de France avec 42 morts pour 250 000 habitants en 2016, soit un taux d’homicide supérieur à la Seine-Saint-Denis.